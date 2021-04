OSS e Infermieri filmati in reparto: figlio di paziente denunciato. (Di giovedì 15 aprile 2021) OSS e Infermieri filmati in reparto mentre lavoravano. figlio di paziente denunciato, dovrà rispondere di violazione della privacy. OSS e Infermieri filmati durante l’attività lavorativa. Succede in una casa di cura di Reggio Calabria, dove il figlio di un paziente è stato colto in flagrante mentre filmava i colleghi. Come affermato da altri colleghi della struttura, l’uomo non era nuovo a cercare di creare polemica e nel tempo si sono anche registrate pietose scenate nei corridoi e in direzione. Lo scorso 10 aprile avrebbe poi commesso la scorrettezza: registrare con lo smartphone i colleghi impegnati a lavoro. Da appurare se, oltretutto, nelle riprese sono stati inquadrati anche altri ospiti assistiti. Subito ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021) OSS einmentre lavoravano.di, dovrà rispondere di violazione della privacy. OSS edurante l’attività lavorativa. Succede in una casa di cura di Reggio Calabria, dove ildi unè stato colto in flagrante mentre filmava i colleghi. Come affermato da altri colleghi della struttura, l’uomo non era nuovo a cercare di creare polemica e nel tempo si sono anche registrate pietose scenate nei corridoi e in direzione. Lo scorso 10 aprile avrebbe poi commesso la scorrettezza: registrare con lo smartphone i colleghi impegnati a lavoro. Da appurare se, oltretutto, nelle riprese sono stati inquadrati anche altri ospiti assistiti. Subito ...

