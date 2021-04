Nasce +Three°°° | il brand di borse interamente ecosostenibile

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 15 aprile 2021)è un nuovodiche si basa esclusivamente sull’ecosostenibilità e la salvaguardia del pianeta Secondo quanto scrive Fashion Network, AmazonLife è in procinto di lanciare un nuovo progetto che racchiude in sé eticità e sostenibilità, in collaborazione con EFI – Ethical Fashion Initiative. Si tratta di una collezione di, che sarà lanciata sul mercato il prossimo 22 aprile, in concomitanza con la Giornata Mondiale della Terra. #OnePeopleOnePlanet #22aprile #EarthDay#GiornataMondialedellaTerra #iocitengo #CosaHoImparato@Huawei @RadioItalia https://t.co/vzNzGJb8CZ. — Earth Day Italia (@EarthDayItalia) April 22, 2020 La nuova etichetta comprenderà accessori di pelletteria dal design esclusivo e, soprattutto duraturo, la cui lavorazione avviene nel rispetto sia ...