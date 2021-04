Napoli, con Gattuso ormai è finita. Le ipotesi sul prossimo allenatore azzurro (Di giovedì 15 aprile 2021) Napoli, con Gattuso ormai l’addio è certo L’esperto di calciomercato Luca Marchetti, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte dove ha fatto il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 15 aprile 2021), conl’addio è certo L’esperto di calciomercato Luca Marchetti, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte dove ha fatto il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

gennaromigliore : Sono in corsa per il Comune di Napoli. Ne ho parlato oggi su @repubblica con Conchita Sannino. Buona serata amici - marcodimaio : A #Napoli serve una guida esperta, capace e innamorata della propria città. @ItaliaViva propone la candidatura di… - SkyTG24 : Era stato ricoverato lo scorso novembre al #Covid residence di Ponticelli, una struttura dell'Asl di Napoli per le… - gizzo97 : RT @marifcinter: Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli ed Hellas Verona hanno inviato lettera con richiesta di dimissioni al… - loscugnizzo76 : RT @Carloalvino: Var e Avar di Bergamo con il Napoli che lotta con l'Atalanta per la CL. MAZZOLENI poi... dalla finale di Pechino all'antip… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli con Il grido di Angelo in tenda davanti al Comune di Barletta: 'Non ho più soldi, chiuderò la mia pizzeria'. Scatta la solidarietà Il giovane, arrivato da Napoli a Barletta nel febbraio 2019, ha aperto dopo due mesi una pizzeria ... Ma in questo anno si sono presi tutto: le speranze, i sacrifici fatti con la mia famiglia e anche la ...

Napoli, 156 paletti abusivi rimossi da polizia e vigili urbani ai Quartieri spagnoli ...da ignoti sul suolo pubblico nella zona dei Quartieri Spagnoli sono stati rimossi dagli agenti della Polizia Locale di Napoli appartenenti all'Unità Operativa Avvocata, in collaborazione con gli ...

V. D’Angelo, giornalista: “Delle vittorie in campionato con gli azzurri è stata la più immeritata” A Radio Marte è intervenuto Vincenzo D'Angelo, giornalista: "A parte Vidal e Kolarov sono tutti disponibili nell'Inter. Sull'onda del vecchio ...

Polo vaccinale nella scuola appena riaperta, la rivolta dei genitori a Giugliano (Napoli) Succede a Lago Patria, frazione di Giugliano (NA), dove i genitori della scuola elementare hanno scoperto, il primo giorno di ritorno a scuola, che la palestra dell'istituto sarebbe stata destinata a ...

