Meteo invernale in Primavera. Non è uno scherzo, Aprile imbianca ancora (Di giovedì 15 aprile 2021) Meteo invernale di Primavera. Siamo ormai a metà Aprile e di bel tempo, diciamolo, ne abbiamo visto poco o nulla. Le condizioni Meteo climatiche sono state, spesso, insolite per quello che dovrebbe essere un mese più primaverile che invernale. Fatto sta che non possiamo farci nulla, dobbiamo prenderlo così com’è e come sarà, perché il maltempo sta per tornare di gran carriera. Maltempo che ha radici profonde, addirittura nel nord Europa laddove come ben saprete si è instaurato un regime anticiclonico che – in connubio con l’Alta delle Azzorre – sta favorendo lo scivolamento di un’imponente massa d’aria fredda in direzione sud. Ecco, sarà il freddo a strutturare una depressione mediterranea. Freddo che inserendosi sul Mediterraneo sudoccidentale sosterrà contrasti termici ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 15 aprile 2021)di. Siamo ormai a metàe di bel tempo, diciamolo, ne abbiamo visto poco o nulla. Le condizioniclimatiche sono state, spesso, insolite per quello che dovrebbe essere un mese più primaverile che. Fatto sta che non possiamo farci nulla, dobbiamo prenderlo così com’è e come sarà, perché il maltempo sta per tornare di gran carriera. Maltempo che ha radici profonde, addirittura nel nord Europa laddove come ben saprete si è instaurato un regime anticiclonico che – in connubio con l’Alta delle Azzorre – sta favorendo lo scivolamento di un’imponente massa d’aria fredda in direzione sud. Ecco, sarà il freddo a strutturare una depressione mediterranea. Freddo che inserendosi sul Mediterraneo sudoccidentale sosterrà contrasti termici ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo invernale Ex Embraco: 10 giorni alla fine e nessuno incontra gli operai. 'È vergognoso, questo non è un Paese normale' (VIDEO) ' È una vergogna, nessuno ci spiega succede e nessuno della Regione ci incontra, ora che il tempo sta per finire '. Non basta un meteo invernale a portare indietro le lancette del tempo. È aprile e mancano dieci giorni alla fine di tutto. È questa la sensazione delle decine di lavoratori ex Embraco di Riva di Chieri che si sono ...

Meteo Cronaca DIRETTA VIDEO: REGNO UNITO, FRANCIA e OLANDA sotto GHIACCIO e NEVE. Le IMMAGINI Nei giorni scorsi Regno Unito, Francia e Olanda, sono piombate improvvisamente in pieno in inverno con l'arrivo di correnti fredde dal Nord Europa responsabili di diverse nevicate. Il VIDEO in alto.

Nei giorni scorsi Regno Unito, Francia e Olanda, sono piombate improvvisamente in pieno in inverno con l'arrivo di correnti fredde dal Nord Europa responsabili di diverse nevicate. Il VIDEO in alto.