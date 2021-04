Mascherine, discorso di 8 minuti e parenti non invitati: il funerale di Filippo (Di giovedì 15 aprile 2021) In queste ore emergono nuovi dettagli sulle modalità di svolgimento del funerale del principe Filippo, tutte nel rispetto delle norme anti-Covid Leggi su ilgiornale (Di giovedì 15 aprile 2021) In queste ore emergono nuovi dettagli sulle modalità di svolgimento deldel principe, tutte nel rispetto delle norme anti-Covid

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine discorso Viaggio in Iraq, tra resistenza agli Usa e gestione della pandemia ... la moschea è sovraffollata, zero mascherine e tutti toccano e baciano il sepolcro. Riusciamo dopo ... Finalmente il discorso è diverso: secondo il suo punto di vista l'atto del parlamento che ha imposto ...

Italiani e tedeschi si guardano allo specchio ...emergenza la Germania per tutta risposta ha pensato bene di vietare l'esportazione di mascherine e ... Lo stesso discorso vale quando si parla di forza industriale. Sia gli italiani sia i tedeschi ...

Il calendario delle riaperture: 2 giugno data simbolo, ecco perché | Il piano del governo Il calendario delle riaperture da maggio: quali attività riapriranno e quando. Il governo pensa alla data simbolo del 2 giugno ...

