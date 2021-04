Lo studio: il cloro uccide il Covid. Meloni: «Il governo non ha più scuse, riapra le piscine» (Di giovedì 15 aprile 2021) “Uno studio inglese dimostra scientificamente quello che tantissimi italiani con buon senso hanno sempre pensato: le piscine sono sicure perché il cloro uccide il Covid. Lo studio dei virologi dell’Imperial College manda in soffitta una delle tante misure insensate del CTS. Ora il governo non ha più scuse: le piscine devono riaprire subito. Speranza si metta l’anima in pace”. Giorgia Meloni dai suoi profilo social diffonde la notizia. Una buona notizia per i gestori che potrebbero riaprire e porre fine a una insensata chiusura durato oltre un anno. Non si sa quanto buona per i “chiusuristi” stile Speranza. piscine sicure, Meloni cita lo studio dell’Imperial ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 aprile 2021) “Unoinglese dimostra scientificamente quello che tantissimi italiani con buon senso hanno sempre pensato: lesono sicure perché ilil. Lodei virologi dell’Imperial College manda in soffitta una delle tante misure insensate del CTS. Ora ilnon ha più: ledevono riaprire subito. Speranza si metta l’anima in pace”. Giorgiadai suoi profilo social diffonde la notizia. Una buona notizia per i gestori che potrebbero riaprire e porre fine a una insensata chiusura durato oltre un anno. Non si sa quanto buona per i “chiusuristi” stile Speranza.sicure,cita lodell’Imperial ...

