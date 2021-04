Lamela al Napoli: il sorpasso a sorpresa di De Laurentiis (Di giovedì 15 aprile 2021) La prospettiva nasce in piena primavera: Erik Lamela è vicinissimo al ritorno in Italia . Il suo entourage ha già trattato con il Milan e negli ultimi giorni ha avuto contatti molto intensi con il ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 aprile 2021) La prospettiva nasce in piena primavera: Erikè vicinissimo al ritorno in Italia . Il suo entourage ha già trattato con il Milan e negli ultimi giorni ha avuto contatti molto intensi con il ...

CorSport: il primo approccio per il rinnovo di Insigne non è stato produttivo Il quotidiano sportivo sui contatti tra il capitano e la società per il prolungamento del contratto, che scade nel 2022 Il Napoli è interessato a Lamela , che a sua volta non disdegnerebbe l'ipotesi di sbarcare in città. Il suo arrivo, però, è comunque legato al futuro di Lorenzo Insigne, scrive il Corriere dello Sport.

