Instagram | algoritmo crudele | suggerisce pillole dimagranti alle anoressiche

(Di giovedì 15 aprile 2021) Londra, 15 apr –si è trovata a scusarsi per un “errore dell’“ che ha esortato gli utenti con disturbi alimentari a cercareper il digiuno e per la dieta.e l'”errore” dell’Un errore all’interno dell’app diha portato la funzione di ricerca a consigliare automaticamente termini quali “soppressori dell’appetito” e “digiuno” ad alcuni utenti. Lo riporta la Bbc. La piattaforma di proprietà di Facebook ha affermato che la funzione dei termini suggeriti non è mai stata pensata per includere termini sulla perdita di peso e che il problema è stato risolto all’inizio di questa settimana. “Aiutare le persone a scoprire contenuti interessanti” La nuova funzionalità diè stata progettata per offrire agli utenti ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Instagram algoritmo

Inside Marketing

... in crisi post - pandemica, e nella quale tutto è controllato dall'alla base del 'social ... L'invito è di condividere sucon hashtag #ilMoliseacasatua e possibilmente taggando @...La valutazione, dunque, non è un, come vediamo dal registro elettronico, ma un "... Rimani connesso su Tecnicadellascuola.it Facebook: https://www.facebook.com/tecnicadellascuola ": ...Instagram ha chiesto scusa per la recente "gaffe": aveva promosso la perdita di peso a persone che soffrono di disordini alimentari.Il progetto dello spin-off Limix dell’Università di Camerino, via alla sperimentazione per bimbi autistici e persone colpite da ictus ...