In Brasile il Covid fa strage di bambini: almeno 852 vittime sotto i 9 anni in un anno. L’esperta: “Potrebbero essere più di 2mila” (Di giovedì 15 aprile 2021) C’è un’altra strage, poco raccontata, che si nasconde dietro alle oltre 360mila morti totali (al 15 aprile) registrate in Brasile dall’inizio della pandemia di coronavirus: è quella dei bambini infettati dal Covid. Se spesso viene sottolineato che il virus uccide soprattutto le persone più deboli o più anziane, ma nel Paese guidato da Jair Bolsonaro, che continua con la sua politica aperturista, molte madri hanno dovuto dire addio anche ai membri più piccoli della famiglia. Secondo le cifre fornite dal ministero della Salute di Brasilia, infatti, tra febbraio 2020 e la metà di marzo 2021 si contano almeno 852 morti sotto i 9 anni, inclusi 518 piccoli che non avevano compiuto nemmeno un anno di età. Casi conclamati, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) C’è un’altra, poco raccontata, che si nasconde dietro alle oltre 360mila morti totali (al 15 aprile) registrate indall’inizio della pandemia di coronavirus: è quella deiinfettati dal. Se spesso vienelineato che il virus uccide soprattutto le persone più deboli o più anziane, ma nel Paese guidato da Jair Bolsonaro, che continua con la sua politica aperturista, molte madri hdovuto dire addio anche ai membri più piccoli della famiglia. Secondo le cifre fornite dal ministero della Salute di Brasilia, infatti, tra febbraio 2020 e la metà di marzo 2021 si contano852 mortii 9, inclusi 518 piccoli che non avevano compiuto nemmeno undi età. Casi conclamati, ...

Ultime Notizie dalla rete : Brasile Covid Macron: "I nostri bambini stressati dal Covid, pagheremo lo psicologo" Leggi anche Il Brasile supera le 360mila vittime. Pazienti intubati da svegli e legati per mancanza di sedativi Vaccini, caos e ritardi: l'Europa punta tutto su Pfizer Dovremo fare un vaccino ...

Covid, in Brasile è strage di bambini: oltre 800 morti. 'Ma potrebbero essere il doppio' La specialista sostiene inoltre che in Brasile la diagnosi di Covid per i bambini spesso arriva troppo tardi: 'Abbiamo seri problemi a rintracciare i casi, non abbiamo abbastanza test per la ...

Covid, strage di bimbi in Brasile: molti di loro non avevano nemmeno un anno di età Una vera e propria strage in Brasile. Secondo una ricerca della dottoressa Fatima Marinho, epidemiologa dell'Università di San Paolo.

Covid, strage di bambini in Brasile. Oltre 800 morti Il Brasile, diventato epicentro mondiale della pandemia, continua a registrare ben oltre 3.000 morti al giorno e sempre più under 40 ...

