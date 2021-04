Il Professore cambia scuola | in film in onda su Rai3

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il Profesosreè un lungometraggio che andrà insu, alle 21.20 si tratta di una commedia francese del 2017. Il, insuilfrancese (Screenshot)Il cast prevede Denis Podalydes, Abdoulaye Diallo, Tabono Tandia, Pauline Huruguen, Alexis Moncorge, Emmanuel Barrouyer e la regia di Olivier Ayache-Vidal. Il protagonista in questione è Francois Foucault, il quale insegna nel liceo più prestigioso di Parigi, si lancerà in dichiarazioni di principio per riuscire a mostrarsi dinanzi ad una funzionaria ministeriale. La sue dichiarazioni lo manderanno direttamente nella più disagiatadi Parigi, tramite i suoi metodi inadeguati e ...

Il Professore cambia scuola (Les grands esprits) va in onda oggi, giovedì 15 aprile, su Rai 3 alle ore 21.20. Il film del 2017 è stato diretto da Olivier Ayache - Vidal, che ne cura anche la ...