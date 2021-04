Il clone del David di Michelangelo pronto per l'Expo di Dubai (Di giovedì 15 aprile 2021) Il 'gemello digitale' del David di Michelangelo rappresenterà l'Italia all'Expo. Concluso presso un laboratorio nel centro storico di Firenze, atterrerà la prossima settimana a Dubai e sarà presentato ... Leggi su globalist (Di giovedì 15 aprile 2021) Il 'gemello digitale' deldirappresenterà l'Italia all'. Concluso presso un laboratorio nel centro storico di Firenze, atterrerà la prossima settimana ae sarà presentato ...

Ultime Notizie dalla rete : clone del Il clone del David di Michelangelo pronto per l'Expo di Dubai Per la realizzazione del clone del David, i ricercatori dell'Università di Firenze hanno collaborato con i tecnici di "Hexagon", una multinazionale svedese specializzata in opere di "copiatura" ...

Il clone digitale del David parte per Dubai Il progetto è parte del concept creativo del Padiglione firmato dal curatore artistico Davide Rampello. Scienziati, tecnici, curatori, artigiani, docenti e studenti universitari dopo la fase di ...

Il clone del David di Michelangelo pronto per l’Expo di Dubai La rappresentazione digitale dell'opera è stata conclusa e rappresenterà l’Italia. Dimensioni come l’originale ma è in resina ...

