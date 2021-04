Giallo da omicidio-suicidio, vittime un maresciallo e la compagna (Di giovedì 15 aprile 2021) Giallo a Roma: trovati senza vita un maresciallo e la compagna. Al vaglio l’ipotesi di un drammatico omicidio-suicidio, per ora senza un perché. Giallo sulla morte del maresciallo e della compagna (Immagine di repertorio, Google Immagini)Giallo e sgomento a Roma: un maresciallo della Guardia di Finanza e la sua compagna sono stati trovati privi di vita nell’appartamento della casa che i due condividevano in via del Portico Placidiano, presso l’Isola Sacra, nel comune di Fiumicino nella città metropolitana capitolina. Il ritrovamento è avvenuto a poche ore dai fatti in questione: a trovare i due corpi esangui è stata la tenente della Guardia di Finanza, che ha dichiarato di aver ... Leggi su chenews (Di giovedì 15 aprile 2021)a Roma: trovati senza vita une la. Al vaglio l’ipotesi di un drammatico, per ora senza un perché.sulla morte dele della(Immagine di repertorio, Google Immagini)e sgomento a Roma: undella Guardia di Finanza e la suasono stati trovati privi di vita nell’appartamento della casa che i due condividevano in via del Portico Placidiano, presso l’Isola Sacra, nel comune di Fiumicino nella città metropolitana capitolina. Il ritrovamento è avvenuto a poche ore dai fatti in questione: a trovare i due corpi esangui è stata la tenente della Guardia di Finanza, che ha dichiarato di aver ...

