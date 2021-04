Galli | “Lo stop ai vaccini Johnson & Johnson e AstraZeneca un errore che farà molti morti”

(Di giovedì 15 aprile 2021) “Sospendere la somministrazione del vaccino anti Covid per rari casi di trombosi, come successo conè unche”. Lo afferma convintamente Massimo, infettivologo dell’ospedale Sacco e dell’università Statale di Milano, intervenuto ad ‘Agorà’ su Rai3 commentando i possibili eventi avversi tromboembolici rari finiti sotto la lente d’ingrandimento per quanto riguarda ianti-Covid die di Janssen (). “Si deve accettare il concetto che, nell’ambito di milioni di vaccinati, possono emergere ...

Ho anche smesso di fare la conta - dice il medico - perché non ne posso più della conta dei morti", ha detto ancora. "Questo tipo di problematiche si sono viste soprattutto nel sesso femminile ...Così Massimo, infettivologo dell'ospedale Sacco e dell'università Statale di Milano, interviene ad 'Agorà' su Rai3 dopo l'ultimodeciso in Usa per il prodotto di Janssen, il cui lancio è ...A parlare delle conseguenze è l’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli, intervenuto ad “Agorà”, su Rai 3. Stop vaccino Johnson & Johnson, per Galli è un “errore ...Parla l'infettivologo del Sacco dopo la sospensione in America del vaccino di Johnson & Johnson per rari eventi di trombosi e il caso di AstraZeneca ...