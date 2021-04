Ex Ilva, Rosa D’Amato (Greens): “No a scudo penale, stabilimento va chiuso” (Di giovedì 15 aprile 2021) “Mittal detta di nuovo le condizioni e chiede scudo penale? Non è tempo di documenti e ordini del giorno che servono solo a prendere o perdere tempo per dare l’impressione di esserci o, peggio, di voler cambiare tutto per non cambiare niente. Chiedo pubblicamente a tutti i sindaci della provincia di Taranto, al governatore Emiliano, ai parlamentari ionici, ai consiglieri comunali, ai consiglieri regionali ionici… chiedo cosa pensino realmente delle ultime righe del comunicato di Mittal, dove si legge: ‘Le condizioni sospensive comprendono: la modifica del piano ambientale in vigore per tenere conto delle modifiche del nuovo piano industriale; la revoca di tutti i sequestri penali riguardanti lo stabilimento di Taranto; e l’assenza di misure restrittive – nell’ambito dei procedimenti penali in cui Ilva è imputata – nei ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 15 aprile 2021) “Mittal detta di nuovo le condizioni e chiede? Non è tempo di documenti e ordini del giorno che servono solo a prendere o perdere tempo per dare l’impressione di esserci o, peggio, di voler cambiare tutto per non cambiare niente. Chiedo pubblicamente a tutti i sindaci della provincia di Taranto, al governatore Emiliano, ai parlamentari ionici, ai consiglieri comunali, ai consiglieri regionali ionici… chiedo cosa pensino realmente delle ultime righe del comunicato di Mittal, dove si legge: ‘Le condizioni sospensive comprendono: la modifica del piano ambientale in vigore per tenere conto delle modifiche del nuovo piano industriale; la revoca di tutti i sequestri penali riguardanti lodi Taranto; e l’assenza di misure restrittive – nell’ambito dei procedimenti penali in cuiè imputata – nei ...

