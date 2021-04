“Era blu, non respirava”. Trovata morta a soli 5 mesi: la zia si era addormentata (Di giovedì 15 aprile 2021) morta a soli 5 mesi. La bambina era rimasta con la zia, mentre i genitori erano a un concerto di Ed Sheeran ed è stata Trovata blu e senza vita dopo essersi addormentata nella casa di Northern Moor, Greater Manchester. La tragedia è avvenuta a maggio 2018 ma ancora oggi, come riporta il Sun che pubblica anche le fotografie della piccola Esme Brotherton, i test non sono in grado di stabilire le cause della sua morte. Quella maledetta sera, i genitori di Esme, Shaun e Heather Brotherton sono andati a un concerto di Ed Sheeran e la zia Danielle si è offerta di prendersi cura della bambina a casa sua. La donna si è addormentata sul divano con la piccola tra le braccia, quando però si è svegliata ha notato che la piccola era blu e non respirava.



