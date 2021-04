Dovizioso e Aprilia: un matrimonio che conviene a tutti (Di giovedì 15 aprile 2021) Andrea Dovizioso e l’Aprilia si sono conosciuti da poco tempo, in quel di Jerez, ed approfondiranno la loro conoscenza al Mugello il prossimo 11 maggio. Eppure, c’è già chi spinge per un matrimonio che riporterebbe clamorosamente in gioco l’asso forlivese. Perché tanta fretta? Semplice: facendo due conti, da questa unione c’è più da guadagnarci che da perderci. Certo, se la coppia pilota-moto non lega, il discorso cambia, ma dall’esito del test sembra che al Dovi la RS-GP piaccia (sarà vero amore?). Un’unione, quella tra l’ex Ducati e la casa di Noale, che comporterebbe enormi vantaggi per molte parti in gioco. Vi spieghiamo le ragioni del si ad un matrimonio che, al contrario della memoria manzoniana, “s’ha da fare”. Dovizioso: le prime impressioni su ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 15 aprile 2021) Andreae l’si sono conosciuti da poco tempo, in quel di Jerez, ed approfondiranno la loro conoscenza al Mugello il prossimo 11 maggio. Eppure, c’è già chi spinge per unche riporterebbe clamorosamente in gioco l’asso forlivese. Perché tanta fretta? Semplice: facendo due conti, da questa unione c’è più da guadagnarci che da perderci. Certo, se la coppia pilota-moto non lega, il discorso cambia, ma dall’esito del test sembra che al Dovi la RS-GP piaccia (sarà vero amore?). Un’unione, quella tra l’ex Ducati e la casa di Noale, che comporterebbe enormi vantaggi per molte parti in gioco. Vi spieghiamo le ragioni del si ad unche, al contrario della memoria manzoniana, “s’ha da fare”.: le prime impressioni su ...

