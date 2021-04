Dottoressa Ilaria Capua, intervistata su morti eccessive in Italia (Di giovedì 15 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=eu9MBVaNH0k Ormai ci abbiamo fatto abitudine, e leggere e sentire che ogni giorno ci sono centinaia di morti per effetti indotti dalla pandemia, non fa notizia perché la nostra mente ci induce a pensare alla sopravvivenza. Noi siamo vivi, i morti non siamo noi. I più distratti sono i giovani che vivono questa fase storica come un’ingiustizia che non gli riguarda, perché la gran parte di loro è convinta che muoiano solo i vecchi e ammalati. Il problema è davvero complesso, ed in Italia, così come nel resto del Mondo, viviamo una condizione che da un anno è divenuta endemica, che non vede la reale fine, ci sono solo ipotesi e teorie. I vaccini apparentemente pronti a salvarci da questa disgrazia diventano un pericolo per questo o quello, con notizie smentite e rimodellate dagli stessi esperti ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 15 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=eu9MBVaNH0k Ormai ci abbiamo fatto abitudine, e leggere e sentire che ogni giorno ci sono centinaia diper effetti indotti dalla pandemia, non fa notizia perché la nostra mente ci induce a pensare alla sopravvivenza. Noi siamo vivi, inon siamo noi. I più distratti sono i giovani che vivono questa fase storica come un’ingiustizia che non gli riguarda, perché la gran parte di loro è convinta che muoiano solo i vecchi e ammalati. Il problema è davvero complesso, ed in, così come nel resto del Mondo, viviamo una condizione che da un anno è divenuta endemica, che non vede la reale fine, ci sono solo ipotesi e teorie. I vaccini apparentemente pronti a salvarci da questa disgrazia diventano un pericolo per questo o quello, con notizie smentite e rimodellate dagli stessi esperti ...

Ultime Notizie dalla rete : Dottoressa Ilaria Il Comune premia gli studenti meritevoli e incontra i coscritti Mercoledì 7 aprile, l'amministrazione di Sondalo, guidata dal sindaco Ilaria Peraldini, ha deciso di promuovere due appuntamenti, che fanno parte della tradizione, per ...di invitare la dottoressa ...

Nuove emergenze sanitarie, iniziativa Rotary per l'Ic Cariati ... le domande poste dai ragazzi della primaria alla dottoressa Madeo, hanno dato modo di provare il ... Gli allievi della secondaria di primo grado hanno invece dialogato con Ilaria Viteritti, che ha ...

Addio alla dotoressa Maria Foglia, vittima del Covid Addio alla dotoressa Maria Foglia, vittima del Covid. Viterbo - Oggi alle 11 i funerali alla Sacra Famiglia - Il cordoglio di tanti genitori - Era la mamma dell'avvocato Marco Russo ...

