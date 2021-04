Consulta: Pd, 'attenzione a rilievi Corte senza sacrificare lotta a mafia (Di giovedì 15 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 15 aprile 2021) su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Consulta attenzione Il sindaco di Marcellinara plaude all'accordo per le vaccinazioni con i medici di medicina generale ... dipendenti comunali, Avis, Consulta Giovani e Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile". "I ... Il ringraziamento per la grande attenzione dimostrata ai territori, con informazioni dettagliate e ...

METEO ROMA: Pomeriggio di MALTEMPO sulla Capitale, PIOGGE plausibili anche nel WEEKEND, le previsioni Attenzione anche al prossimo weekend quando una perturbazione di matrice africana tenderà a ... PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO SULLA CITTà DI ROMA CONSULTA IL NOSTRO SITO! Tendenza meteo ...

Consulta: Pd, 'attenzione a rilievi Corte senza sacrificare lotta a mafia Roma, 15 apr.(Adnkronos) - Attenzione ai rilievi della Corte costituzionale senza sacrificare la lotta alla mafia. E' la posizione espressa da esponenti del Pd dopo la pronuncia della Consulta sull'er ...

L'accusa dei Moderati: "Il Piemonte non ha ancora costituito la Consulta per la Salute mentale" "Adesso occorre accelerare: chiediamo che la Consulta per la Salute Mentale sia costituita entro la fine dell'anno. Le patologie psichiatriche saranno le malattie del secolo: la loro diffusione aument ...

