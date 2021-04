“Chiamate un medico” | paura per Fedez durante le riprese di Lol Ma è una gag

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 15 aprile 2021) ‘Lol – chi ride è fuori’ è uno tra gli show originali di Amazon Prime che ha fatto più parlare di sé e, dopo il successo della prima stagione, è in fase di preparazione la seconda stagione. ‘Lol’, per i pochi che non lo sapessero, è un acronimo inglese e significa ‘Lot of laughs’, letteralmente ‘un sacco di risate’. Il termine ‘lol’ (già in voga da parecchi anni – assieme alla variante Rotfl – Rolling on the floor laughing, rotolandosi a terra dalle risate) esprime ancora oggi divertimento in chat e nei commenti sui social. Ma veniamo a noi, raccontandovi cosa è accaduto a, tra una ripresa e l’altra. ‘Lol – Chi ride è fuori’: il funzionamento del format Prima però, ribadiamo qual è il format dello show in onda su Amazon Prime Video: dieci comici partecipanti (Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru ...