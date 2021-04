Cdm approva Def e scostamento da 40 miliardi | nel 2021 +4 | 5% Pil

(Di giovedì 15 aprile 2021) Via libera dal Consiglio dei ministri al Documento di economia e finanza (Def) e alla richiesta di un nuovodi bilancio da 40di euro. Losarà utilizzato per il nuovo ...

Advertising

TelevideoRai101 : CdM approva Def e scostamento da 40 mld - Agenzia_Italia : Il Cdm approva il Def e lo scostamento di bilancio di 40 miliardi - Antona2389 : RT @ultimoranet: Cdm approva Def e nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi. ?? @ultimoranet - ultimoranet : Cdm approva Def e nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi. ?? @ultimoranet - naby82 : Cdm approva Def e nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi. -

Ultime Notizie dalla rete : Cdm approva

Via libera dal Consiglio dei ministri al Documento di economia e finanza (Def) e alla richiesta di un nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi di euro. Lo scostamento sarà utilizzato per il nuovo ...Ilil Def e lo scostamento di bilancio di 40 ...Nel Documento di Economia e Finanza la crescita economica per il 2021 è prevista al 4,5% con il Pil tendenziale al 4,1%. Il disavanzo, che ...(Teleborsa) - "Voglio dare un messaggio di determinazione e fiducia: non sottovaluto le difficoltà ma ci sono le condizioni per guardare con fiducia alla fase che si sta aprendo. Finalmente ci sono le ...