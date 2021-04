Beautiful anticipazioni 22 aprile 2021 | le scuse di Wyatt

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 15 aprile 2021)è deciso a chiudere definitivamente la sua storia d’amore con Sally Spectra e rivela nel corso della puntata didi giovedì 22, a tuo fratello Liam, che l’unico motivo per cui ha preso questa decisione è che ancora pazzamente innamorato di Florence Fulton. La storia del lapsus di Sally è semplicemente un pretesto per poterla lasciare. Quale sarà la reazione del fratello maggiore di? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…dal 18 al 24, grave problema di salute per Sally Spectra? Nelle puntate settimanali dida domenica 18 a sabato 24, Sally scoprirà qualcosa di terribile dal ...