Bankhaus von der Heydt accelera la crescita del business blockchain e crypto con Appian

Advertising

AppianIT : Vuoi sapere come una delle banche più antiche d'Europa sta fornendo nuovi prodotti blockchain e crypto 10 volte più… -

Ultime Notizie dalla rete : Bankhaus von

Lo scorso mese Stellar è stata scelta dall'istituto bancario tedescoder Heydt (BVDH) come base per l'emissione di una stablecoin legata all'euro. Inoltre l'autorità tedesca BaFIN ha ...Lo scorso mese Stellar è stata scelta dall'istituto bancario tedescoder Heydt (BVDH) come base per l'emissione di una stablecoin legata all'euro. Inoltre l'autorità tedesca BaFIN ha ...Una delle più antiche banche europee fornisce nuovi prodotti FinTech 10 volte più velocemente e riduce l'onboarding da una settimana a 10 minuti grazie ...