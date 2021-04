Ballando con le Stelle: l'account ufficiale condivide un tweet a luci rosse: "Mi manca succhiare il..." (Di giovedì 15 aprile 2021) Non si capisce come sia potuto succedere, probabilmente il post è stato condiviso dal social media manager della pagina senza essersi reso conto di essere ancora loggato come BallandoConLeStelle. Ecco il tweet incriminato: Come svoltarci positivamente la giornata. Facciamo un saluto al social media manager di Ballando con le Stelle che ha concluso la sua carriera in modo glorioso. Leggi su sicksadworld (Di giovedì 15 aprile 2021) Non si capisce come sia potuto succedere, probabilmente il post è stato condiviso dal social media manager della pagina senza essersi reso conto di essere ancora loggato comeConLe. Ecco ilincriminato: Come svoltarci positivamente la giornata. Facciamo un saluto al social media manager dicon leche ha concluso la sua carriera in modo glorioso.

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con Gaffe di Ballando con le stelle, commento volgare appare sulla pagina Twitter dello show Nel marasma dei social media non è difficile incappare in qualche gaffe, come sembra essere accaduto a Ballando con le stelle . Sulla pagina Twitter del programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci è apparso un curioso re - tweet che è passato tutt'altro che inosservato al sempre attento popolo del web:...

Gaffe di Ballando con le stelle, commento volgare appare sulla pagina Twitter dello show Un imbarazzante messaggio re-twittato dalla pagina ufficiale di Ballando con le stelle ha fatto subito il giro del web, prima di venire eliminato ...

Ballando con le Stelle e lo strano retweet: «Sapete cosa mi manca del mio lavoro? Succhiare il ca**o» Chi si occupa di gestire la pagina di Ballando, ha infatti retwittato il seguente messaggio, scritto da un utente: Semplice “svista” o – ma sembra poco probabile – il profilo di Ballando con le Stelle ...

