Arriva una nuova beta di App Google per Android con una novità per Discover

L'ultima versione beta dell'app Google ci conferma che il team di sviluppatori del colosso statunitense sta studiando qualche novità

Ultime Notizie dalla rete : Arriva una Coronavirus e zona rossa a Marsala. Se il Sindaco dà i numeri ... In serata arriva la smentita dell'Asp. Nella scuola non c'è, ad oggi, alcun focolaio. I numeri dei ... Una superficialità clamorosa, per un primo cittadino. Mica ci sono cento bambini positivi, così, di ...

Criptovalute: arriva l'ok per i pagamenti con moneta digitale da Visa e PayPal Anche Visa ha iniziato la sperimentazione con le stablecoin , monete virtuali legate al prezzo di una valuta fiat e dunque meno instabili rispetto alle criptovalute tradizionali.

Roma, la notte all'Olimpico vale una stagione: Fonseca punta forte sull'Europa League La notte tanto attesa è arrivata. La semifinale di Europa League è distante appena 90 minuti, da affrontare partendo con il vantaggio del 2-1 dell’Amsterdam ArenA. Non ...

Largo Flaiano, cantiere in arrivo Rinasce l’edificio abbandonato Da immobile fatiscente a casa solidale: la palazzina abbandonata di largo Flaiano avrà presto una nuova vita, grazie all’impegno della Fondazione Ascoli. La onlus, impegnata dal 2006 a favore dei bamb ...

