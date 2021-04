WorldSBK Test | the Aruba Ducati team also considers the Flag to Flag

(Di mercoledì 14 aprile 2021) As we can see in the photo, Scott Redding brakes hard . His boot touching the ground, the nose of his V4 R almost touching the mudguard, for afront section that couldn't be more compressed. ...

motorboxcom : #WorldSBK Il riassunto dei due giorni di test di Aragon. Super Scott #Redding, passi avanti #Ducati - 24oresport : GUARDA le foto più belle del test di Aragon! - Flaccomen : RT @corsedimoto: SUPERBIKE - LA TECNICA: #Kawasaki vuole alzare ancora di più l'asticella nel Mondiale #Superbike 2021. Ecco le novità tecn… - corsedimoto : SUPERBIKE - LA TECNICA: #Kawasaki vuole alzare ancora di più l'asticella nel Mondiale #Superbike 2021. Ecco le novi… - motosprint : #WorldSBK test Aragon: #Redding ad un passo dal record nel Day 2, #Rinaldi 2° -

Ultime Notizie dalla rete : WorldSBK Test

different from Endurance While in endurance racing it's best to change over as soon as possible, this is not the case in SBK. In the sense that teams and riders must respect a minimum time ...Si è concluso ilprivato di Aragon che ha visto il team Aruba.it Racing " Ducati chiudere due giorni di proficuo ...estremamente utili in vista del primo round della stagione 2021 di...La due giorni di test sul tracciato spagnolo è stata positiva, con Redding che ha sfiorato il record di Rea. A livello di passo gara però si è messo in evidenza anche Rinaldi.11 piloti del WorldSBK e del WorldSSP sono scesi in pista al MotorLand Aragon: ecco in questa gallery tutte le immagini più spettacolari della due giorni vissuta sulla pista spagnola!