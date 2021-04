VIDEO Sinner-Djokovic | Masters1000 Montecarlo | highlights e sintesi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 aprile 2021) E’ da poco andata in archivio la sfida del torneo ATP2021 di tennis (di categoria Masters 1000), che ha visto la sconfitta dell’azzurro Jannikcontro il serbo Novak, testa di serie numero 1, in un match chiuso 6-4 6-2 dal vincitore. Dopo la sconfitta odierna nei sedicesimi dell’ATP Masters 1000 di2021, Janniksi ferma nel ranking a quota 2394, virtualmente al 19° posto. Sono ancora sette i tennisti in gara che possono scavalcarlo, ma ovviamente non tutti contemporaneamente. Al massimo in tre possono sopravanzarlo contemporaneamente, quindi, lunedì 19 aprile, nella peggiore delle ipotesi sarà nuovamente 22°, proprio come lunedì 12 aprile, dunque soltanto confermando e non migliorando il proprio best ...