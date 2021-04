Vaccini, Rasi (ex direttore Ema): “Sospensione J&J? C’è un aereo che precipita e noi ci chiediamo se il paracadute abbia il buco” (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Un caso fatale su sette milioni è anche difficile attribuirlo al vaccino. Ma ammettiamo che sia così, stiamo parlando di un aereo che precipita e ci chiediamo se il paracadute abbia un buco. Mi sembra che il mondo occidentale abbia perso un po’ la misura del rapporto fra rischio e beneficio. L’unico che non lo ha perso – ha detto ancora – è la Gran Bretagna che giustamente ha continuato a vaccinare. Poi c’è tutto un mondo di Vaccini non autorizzati da Ema e Fda che vengono venduti in Paesi dove non c’è nemmeno la farmacovigilanza”. Lo ha detto a Sky Tg24, Guido Rasi, ex direttore Ema, ospite di Timeline commentando la decisione dell’Fda americana di sospendere il vaccino J&J. Video SkyTg24 L'articolo proviene da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Un caso fatale su sette milioni è anche difficile attribuirlo al vaccino. Ma ammettiamo che sia così, stiamo parlando di unchee cise ilun. Mi sembra che il mondo occidentaleperso un po’ la misura del rapporto fra rischio e beneficio. L’unico che non lo ha perso – ha detto ancora – è la Gran Bretagna che giustamente ha continuato a vaccinare. Poi c’è tutto un mondo dinon autorizzati da Ema e Fda che vengono venduti in Paesi dove non c’è nemmeno la farmacovigilanza”. Lo ha detto a Sky Tg24, Guido, exEma, ospite di Timeline commentando la decisione dell’Fda americana di sospendere il vaccino J&J. Video SkyTg24 L'articolo proviene da ...

