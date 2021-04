Uomini e Donne, anticipazioni del 14 aprile: polemiche in studio per Samantha (Di mercoledì 14 aprile 2021) Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Continua la programmazione settimanale di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show condotto da Maria De Filippi. Dopo essersi occupati delle due coppie ospiti e del tronista Massimiliano, cosa accadrà nella puntata in onda mercoledì 14 aprile 2021? Gli spoiler forniti in rete dal noto portale web Il Vicolo delle News, svelano che oggi pomeriggio si tornerà a parlare dei tronisti Giacomo e Samantha e delle loro esterne con i loro corteggiatori. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa vedremo alle 14:45 sulla rete ammiraglia Mediaset. Trono classico: il percorso di Giacomo Czerny e le sue corteggiatrici Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne rese note da Il Vicolo delle ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 14 aprile 2021) Terzo appuntamento settimanale diContinua la programmazione settimanale di, il seguitissimo dating show condotto da Maria De Filippi. Dopo essersi occupati delle due coppie ospiti e del tronista Massimiliano, cosa accadrà nella puntata in onda mercoledì 142021? Gli spoiler forniti in rete dal noto portale web Il Vicolo delle News, svelano che oggi pomeriggio si tornerà a parlare dei tronisti Giacomo ee delle loro esterne con i loro corteggiatori. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa vedremo alle 14:45 sulla rete ammiraglia Mediaset. Trono classico: il percorso di Giacomo Czerny e le sue corteggiatrici Ledella puntata odierna direse note da Il Vicolo delle ...

