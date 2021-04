Una transizione ecologica integrale non ha alternative (Di mercoledì 14 aprile 2021) di Mario Agostinelli e Alfiero Grandi La prima presentazione del Pnrr italiano fatta dal governo Conte 2 si era sostanzialmente arenata su tre aspetti. Primo, l’uso di parte consistente dei fondi (oltre un terzo) per interventi che avrebbero sostituito finanziamenti già previsti in precedenza dal bilancio dello Stato, diminuendo così l’impatto per il rilancio occupazionale, sociale ed economico degli interventi straordinari previsti dal Next Generation Eu della Commissione Europea. Secondo, una gestione farraginosa, con la previsione del coinvolgimento di centinaia di tecnici, con decisioni sull’uso delle risorse in gran parte esterna alle sedi politiche naturali e cioè Governo, Regioni, Comuni. Una sorta di circolazione istituzionale extracorporea e questo ovviamente non garantiva la necessaria trasparenza delle decisioni di spesa. Terzo, la raccolta di progetti già pronti di grandi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) di Mario Agostinelli e Alfiero Grandi La prima presentazione del Pnrr italiano fatta dal governo Conte 2 si era sostanzialmente arenata su tre aspetti. Primo, l’uso di parte consistente dei fondi (oltre un terzo) per interventi che avrebbero sostituito finanziamenti già previsti in precedenza dal bilancio dello Stato, diminuendo così l’impatto per il rilancio occupazionale, sociale ed economico degli interventi straordinari previsti dal Next Generation Eu della Commissione Europea. Secondo, una gestione farraginosa, con la previsione del coinvolgimento di centinaia di tecnici, con decisioni sull’uso delle risorse in gran parte esterna alle sedi politiche naturali e cioè Governo, Regioni, Comuni. Una sorta di circolazione istituzionale extracorporea e questo ovviamente non garantiva la necessaria trasparenza delle decisioni di spesa. Terzo, la raccolta di progetti già pronti di grandi ...

Ultime Notizie dalla rete : Una transizione "Reddito nella pandemia": prosegue il percorso con una nuova assemblea pubblica Le istituzioni UE e il governo Draghi, intanto, preparano con il recovery plan una transizione "verde" tutta interna alla logica della produzione per il profitto. Si tenta così di far passare dietro ...

DEF, nuovo scostamento bilancio e fondo pluriennale: il piano del Governo ... finanziato in deficit nell'arco di durata dell'intero piano 2021 - 26, per una media di 5 miliardi ... riguardando principalmente gli indirizzi relativi alla transizione ecologica e digitale . Per ...

Una transizione ecologica integrale non ha alternative Il Fatto Quotidiano Colao, Immuni per passaporto vaccinale? Un riciclo che sa di sconfitta Il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale Vittorio Colao per la prima volta - ieri in audizione - parla dell’App italiana per il contact tracing, riconosce il flop e annuncia ...

Centrale di stoccaggio di CO2: i Verdi criticano Ravenna Coraggiosa “Siamo molto stupiti dall’entusiasta comunicato di Ravenna Coraggiosa in merito al nuovo corso dell’OMC, che si dichiara aperto alle rinnovabili. Ci mancherebbe che in una fase nella quale i fondi di ...

