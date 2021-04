Ufficiale l’evento Apple del 20 aprile: tante novità e l’iPad Pro con display mini LED (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo l’errore di Siri, ora arriva la notizia Ufficiale: il 20 aprile assisteremo al nuovo evento Apple in streaming e sarà ricco di sorprese. Spring LoadedCome sappiamo, alcune ore fa, Siri ha accennato, per sbaglio, al nuovo evento Apple del 20 aprile. Si è trattato di una falla nel sistema che, chiaramente, ha obbligato l’azienda a rendere Ufficiale la notizia. Infatti, ora, oltre ai rumors sui prodotti, abbiamo anche la locandina, data e ora dell’evento, ovvero, alle 19. Si chiamerà Spring Loaded e, ancora una volta a causa della pandemia sarà trasmesso in streaming sui canali ufficiali dell’azienda. POTREBBE INTERESSARTI –> Pronto il primo smartwatch Google: Pixel Watch sarà ultra sottile e leggero Il nuovo evento Apple del 20 ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo l’errore di Siri, ora arriva la notizia: il 20assisteremo al nuovo eventoin streaming e sarà ricco di sorprese. Spring LoadedCome sappiamo, alcune ore fa, Siri ha accennato, per sbaglio, al nuovo eventodel 20. Si è trattato di una falla nel sistema che, chiaramente, ha obbligato l’azienda a renderela notizia. Infatti, ora, oltre ai rumors sui prodotti, abbiamo anche la locandina, data e ora del, ovvero, alle 19. Si chiamerà Spring Loaded e, ancora una volta a causa della pandemia sarà trasmesso in streaming sui canali ufficiali dell’azienda. POTREBBE INTERESSARTI –> Pronto il primo smartwatch Google: Pixel Watch sarà ultra sottile e leggero Il nuovo eventodel 20 ...

