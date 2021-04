Trasporto aereo | protesta di fronte al Mise | Giorgetti apre a un tavolo permanente

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – I lavoratori delhannoto davanti al Ministero dello Sviluppo economico dove una delegazione dei sindacati è stato ricevuto dal ministro Giancarlo. La– tra i manifestanti i dipendenti di Alitalia, Air Italy, Norwegian, Ernest Airlines e Blue Panorama – ha bloccato il traffico in Via Veneto. Tra le rivendicazioni dei sindacati c’è la richiesta di una soluzione per la crisi del comparto, palesata già prima della pandemia e che coinvolge molte aziende, nel quale il caso Alitalia è solo la punta dell’iceberg. “Raccolgo la sollecitazione alla creazione di unsul” ha dettodurante l’incontro. “È giusto che il governo si ...