Su Airbnb si può affittare un vero sottomarino giallo (Di giovedì 15 aprile 2021) Si trova letteralmente dall’altra parte del mondo, ma questo “Yellow Submarine” potrebbe essere la gioia di tanti fan e appassionati dei Beatles (o delle soluzioni abitative sui generis) Nuova Zelanda. Più precisamente nelle vicinanze della città di Marton, a 160 chilometri dalla capitale Wellington: è qui che si trova un vero sottomarino giallo in miniatura affittabile su Airbnb. L’arredamento interno è essenziale e di piccole dimensioni, ma i comfort sembrano esserci tutti; d’altronde l’esperienza è quella di vivere qualche giorno nel famoso Yellow Submarine cantato dai Beatles nel 1966 e poi trasformato nell’omonimo film d’animazione pochi anni dopo, si possono ridimensionare le pretese. L’originale abitazione è immersa nella natura al centro di un parco e nelle vicinanze di un fiume, con tanto di patio coperto ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021) Si trova letteralmente dall’altra parte del mondo, ma questo “Yellow Submarine” potrebbe essere la gioia di tanti fan e appassionati dei Beatles (o delle soluzioni abitative sui generis) Nuova Zelanda. Più precisamente nelle vicinanze della città di Marton, a 160 chilometri dalla capitale Wellington: è qui che si trova unin miniatura affittabile su. L’arredamento interno è essenziale e di piccole dimensioni, ma i comfort sembrano esserci tutti; d’altronde l’esperienza è quella di vivere qualche giorno nel famoso Yellow Submarine cantato dai Beatles nel 1966 e poi trasformato nell’omonimo film d’animazione pochi anni dopo, si possono ridimensionare le pretese. L’originale abitazione è immersa nella natura al centro di un parco e nelle vicinanze di un fiume, con tanto di patio coperto ...

Advertising

damienkaneki : avevo cambiato uni e per un un disguido con l’appartamento era venuto con me in un airbnb e mi ha accompagnato di n… - MoustacheHouseR : Il vecchio microonde è andato in pensione e adesso abbiamo un nuovo arrivato.. quanto può essere bello un… -

Ultime Notizie dalla rete : Airbnb può Su Airbnb si può affittare un vero sottomarino giallo Si trova letteralmente dall'altra parte del mondo, ma questo sottomarino giallo potrebbe essere la gioia di tanti fan e appassionati dei Beatles o delle soluzioni abitative sui ...

Cos'è Coinbase, la piattaforma di criptovalute che debutta a Wall Street Ecco cos'è, chi la usa e come se ne può abusare Andrea Barolini 14.04.2021 La piattaforma per lo ... Facebook, Airbnb, Slack - Coinbase proporrà al grande pubblico e agli investitori istituzionali ...

Si trova letteralmente dall'altra parte del mondo, ma questo sottomarino giallo potrebbe essere la gioia di tanti fan e appassionati dei Beatles o delle soluzioni abitative sui ...Ecco cos'è, chi la usa e come se neabusare Andrea Barolini 14.04.2021 La piattaforma per lo ... Facebook,, Slack - Coinbase proporrà al grande pubblico e agli investitori istituzionali ...