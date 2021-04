Stefania Sperandio | la ‘spaccastereotipi’ alla conquista dei videogame

Leggi su dire

(Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – Dalle prime sfide con Bubble Bobble e Metal Gear Solid, condivise con i compagni di classe assieme alla figurine dei calciatori, alla guida della redazione di ‘SpazioGames‘, di strada ne ha fatta. Eppure Stefania Sperandio, sarda di Villacidro, classe 1989, una laurea in Scienze della Comunicazione all’università di Cagliari e una passione sconfinata per i videogames e la scrittura, sembra non aver perso il ‘vizio’ di essere, come lei stessa si definisce, “una spaccastereotipi”, e nel febbraio 2020 conquista un altro gradino lungo la scalata della parità di genere tra gamer diventando prima caporedattrice di una delle testate leader del settore in Italia.