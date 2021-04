Stasera in TV 14 aprile, cosa vedere: Chi l’ha visto? o DayDreamer (Di mercoledì 14 aprile 2021) Stasera in TV mercoledì 14 aprile: Il Commissario Montalbano su Rai 1, DayDreamer su Canale 5. Rete 4, appuntamento con Zona Bianca (screenshot video)Ecco l’elenco delle trasmissioni che andranno in onda Stasera mercoledì 14 aprile sulle maggiori reti televisive italiane. Su Rai 1 alle 21.25 in onda “Il Commissario Montalbano” con protagonista Luca Zingaretti. “Salvo amato, Livia mia”, torna #IlCommissarioMontalbano, con Luca Zingaretti: mercoledì #14aprile alle 21.25 su @RaiUno e #RaiPlay https://t.co/9QtNQWQhyi@MontalbanoRai #Montalbano pic.twitter.com/bNY7xNPZDS — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) April 13, 2021 Su Rai 2 in onda alle 21.20 il nuovo game-show di Simona Ventura “Games of Games Gioco Loco”. Su Rai 3 dalle 21.20 andrà in onda il consueto ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 14 aprile 2021)in TV mercoledì 14: Il Commissario Montalbano su Rai 1,su Canale 5. Rete 4, appuntamento con Zona Bianca (screenshot video)Ecco l’elenco delle trasmissioni che andranno in ondamercoledì 14sulle maggiori reti televisive italiane. Su Rai 1 alle 21.25 in onda “Il Commissario Montalbano” con protagonista Luca Zingaretti. “Salvo amato, Livia mia”, torna #IlCommissarioMontalbano, con Luca Zingaretti: mercoledì #14alle 21.25 su @RaiUno e #RaiPlay https://t.co/9QtNQWQhyi@MontalbanoRai #Montalbano pic.twitter.com/bNY7xNPZDS — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) April 13, 2021 Su Rai 2 in onda alle 21.20 il nuovo game-show di Simona Ventura “Games of Games Gioco Loco”. Su Rai 3 dalle 21.20 andrà in onda il consueto ...

