(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il presidente della LegaB Maurorisponde al presidente della Lega Pro Francescoche in un’intervista su un giornale sportivo parlando anche diB come di una categoria dove provengono i ‘maggiori problemi di bilancio’ o di presunte votazioni in Consiglio federale sul cambio di retrocessioni:Sonoper l’intervista rilasciata dal presidente della Lega Pro Francescoquesta mattina a Tuttosport intanto perché riferisce di una presunta decisione sulle retrocessioni inB mai avvenuta in Consiglio federale, anche perché mai posta all’ordine del giorno, ma soprattutto perché contribuisce a creare confusione sull’esito delle riforme che, invece, sono necessarie e non più procrastinabili, alterando inutilmente quel clima di ...

Advertising

ItaSportPress : Serie B, Balata attacca Ghirelli: 'Sconcertato da sue parole. In C squadre fallite e mancate iscrizioni' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Balata

Assemblea di LegaB in videoconferenza, presenti tutte le società. In apertura il presidente Mauroha ricordato la figura di Giuseppe Carratelli, noto giurista e storico presidente del Cosenza Calcio . Sul ...Lo scrive la Lega diB al termine dell'assemblea di oggi, aperta con il ricordo di Giuseppe ... che si è riunita in videoconferenza ed è stata presieduta dal presidente Mauro, ha anche ...La risposta di Mauro Balata, presidente della Lega Serie B: "Crediamo nel progetto per avvicinare ulteriormente le nuove generazioni alla Serie BKT e per promuovere attraverso uno strumento giocato in ...In apertura di assemblea il presidente Balata ha ricordato la figura di Carratelli Sabato 15 e venerdì 21 maggio 2021: nel caso in cui il Cosenza dovesse giocarsi la permanenza in Serie B al playout, ...