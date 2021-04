SailGP | Peter Burling rischia di non gareggiare alle Bermuda Barca incompleta | lockdown ferma i lavori

(Di mercoledì 14 aprile 2021)e Blair Tukeno di non disputare la prima tappa del, in programma nel weekend del 24-25 aprile. Il catamarano F50 di New Zealand ha raggiunto i Caraibi incompleto e unin vigore impedisce ai tecnici di prepararlo per le regate previste tra una decina di giorni. Russell Coutts, uno degli organizzatori della competizione velica, sta cercando di ottenere una dispensa in modo da permettere ai Kiwi di svolgere le opere di completamento. Coutts ha precisato al Royal Gazzette che tutte le squadre hanno bisogno dinarsi in modo da poter condurre le barche in totale sicurezza, ma questo stop sta complicando la situazione e c’è anche un problema col vento. C’è il rischio anche della cancellazione delle gare, ...

