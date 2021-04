Riaperture ristoranti la sera, esperti divisi sui tempi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sulle Riaperture dei ristoranti la sera, uno dei punti sui quali spingono le regioni e che il governo Draghi potrebbe valutare soprattutto da maggio se l’andamento dei contagi di Covid e della campagna vaccinale lo consentiranno, si accende il dibattito tra gli esperti. Diversi scienziati si dicono d’accordo a un allentamento delle misure e delle restrizioni, considerato un segnale importante per la ripartenza del Paese. Sulla tempistica, però, qualcuno chiede ancora prudenza. “I ristoranti devono riaprire con tutte le misure di sicurezza che conosciamo, ma vanno aperti già a maggio e anche la sera. Con la possibilità di cenare fuori perché siamo un paese dal clima caldo e con i distanziamenti e le misure di sicurezza si può fare. E’ un segnale che va dato al Paese”, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sulledeila, uno dei punti sui quali spingono le regioni e che il governo Draghi potrebbe valutare soprattutto da maggio se l’andamento dei contagi di Covid e della campagna vaccinale lo consentiranno, si accende il dibattito tra gli. Diversi scienziati si dicono d’accordo a un allentamento delle misure e delle restrizioni, considerato un segnale importante per la ripartenza del Paese. Sullastica, però, qualcuno chiede ancora prudenza. “Idevono riaprire con tutte le misure di sicurezza che conosciamo, ma vanno aperti già a maggio e anche la. Con la possibilità di cenare fuori perché siamo un paese dal clima caldo e con i distanziamenti e le misure di sicurezza si può fare. E’ un segnale che va dato al Paese”, ...

Advertising

sole24ore : Cinema, ristoranti e palestre, i protocolli allo studio per le riaperture graduali. #Draghi chiede al #Cts di indiv… - repubblica : Speranza: 'Lecito aspettarsi riaperture per maggio. Ristoranti all'aperto ipotesi che convince' - tg2rai : Nel piccolo Stato di #SanMarino, le prime riaperture dei ristoranti fino alle ore 21,30 - cescofranco93 : Ottimo la riapertura degli stadi, ma ci vorrebbero anche le riaperture di ristoranti, bar, cinema, teatri, palestre… - MPerardi : #Coprifuoco allungato? L'anno scorso il #coprifuoco non c'era DEVE SPARIRE, #AprireSenzaCondizioni a costo di prote… -