Punti Esselunga sottratti al canile di Grignano | un lettore dona l’intera cifra E si muovono le Iene

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Contro le cattiverie e le azioni del mondo che ci lasciano senza parole, ci sono altrettanti gesti buoni in grado (per un momento) di farci dimenticare il male quotidiano. Dopo aver letto la notizia pubblicata sul nostro giornale nella mattinata di martedì 13 aprile relativa ad un furto indi cui è stato vittima ildi, in provincia di Bergamo, un generosoha deciso di risarcire interamente l’associazione animalista Animalibera Onlus (che gestisce il) della perdita subita. Mille e cento euro è lazione arrivata aldella frazione di Brembate da untore che vuole restare anonimo. Equivalente all’importo in euro dei centotrentadue mila...