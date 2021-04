PS5 con il nuovo aggiornamento migliora a sorpresa HDR e supporto ai monitor con 120 Hz

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Come vi abbiamo precedentemente riportato, PS5 ha ricevuto poche ore fa unche ha portato una serie di "funzionalità segrete". Tra queste troviamomenti sorprendenti alHDR e 120Hz. Sebbene Sony abbia già descritto una nuova grande funzionalità che consente ai giocatori di archiviare, ma non di giocare, i giochi per PS5 su un disco rigido esterno, c'è anche una nuova opzione per cambiare automaticamente l'uscita video su non HDR quando si utilizza un gioco o un'app che non non supporta l'HDR. Si tratta di unmento fondamentale per coloro che utilizzano l'HDR su PS5, poiché ora significa che non è più necessario entrare nel menu delle impostazioni per disabilitare manualmente l'HDR. Oltre a queste modifiche, l'aggiunge anche due nuovi controlli HDMI ...