Perugia-Civitanova oggi: orario, tv, programma, streaming gara-1 Finale Scudetto volley (Di mercoledì 14 aprile 2021) oggi mercoledì 14 aprile (ore 17.30) si gioca Perugia-Civitanova, gara-1 della Finale Scudetto di volley maschile. Al PalaBarton incomincia la serie che mette in palio il tricolore, si preannuncia subito grande battaglia nello scontro iniziale tra le due corazzate, pronte a fronteggiarsi a viso aperto per portarsi a casa il primo punto di una contesa al meglio dei cinque incontri (conquista il titolo chi ne vince tre). Si fronteggeranno le prime due classificate della regular season. Perugia ha eliminato Milano (2-1) e Monza (3-0) ai playoff, mentre Civitanova ha liquidato Modena (2-0) e ha poi sofferto nel big-match contro Trento (3-1).

