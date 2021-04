Occupato il Globe di Roma | Non chiediamo riaperture subito ma reddito e sicurezza

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Oggi una rete di lavoratori e lavoratrici dello spettacolo hailTheatre di. Le richieste sono soprattutto garantire undi continuità a chi vive di spettacolo, evitando "false ripartenze" come quelle avvenute la scorsa estate, il 15 giugno - quando solo il 20 per cento degli spazi ha potuto riprendere il proprio lavoro - o fissate dal governo per lo scorso 27 marzo e poi saltate. "Siamo qui con tamponi fatti, distanziati e con mascherine. Andremo avanti nei prossimi giorni, in connessione con i presidi di Milano, Napoli e in Francia. Ci saranno numerosi tavoli di lavoro sulla riforma del settore spettacolo, che tuteli precari e intermittenti e le tutele del lavoro, oltre aldi continuità. Il punto non è riaprire i teatri ma garantire che la cultura riparta in ...