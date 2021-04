“Non ci sentiamo bene…”. Valeria Marini, dramma all’Isola spagnola. Naufraghi in preda ai dolori (Di mercoledì 14 aprile 2021) Valeria Marini è sbarcata in Spagna nella versione spagnola dell’Isola dei famosi. “Supervivientes” ha infatti scelto la showgirl sarda per portare un po’ di pepe in Honduras: “Posso dire di essere molto felice di fare questo reality, sarà un’avventura meravigliosa. Sono innamorata della Spagna e di tutti gli spagnoli”, aveva detto prima di partire in direzione Cayo Cochinos. Insieme a lei un altro volto noto della televisione italiana, Gianmarco Onestini, fratello del più famoso ex tronista di Uomini e Donne Luca ed è concorrente del Grande Fratello. Valeria Marini è alla sua quarta esperienza da naufraga: aveva partecipato nel 2008 come guest star, nel 2012 come concorrente, nel 2018 ancora come guest star. E ancora i reality “Temptation Island Vip” e “Grande Fratello”. “Supervivientes ti fa stare da ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021)è sbarcata in Spagna nella versionedell’Isola dei famosi. “Supervivientes” ha infatti scelto la showgirl sarda per portare un po’ di pepe in Honduras: “Posso dire di essere molto felice di fare questo reality, sarà un’avventura meravigliosa. Sono innamorata della Spagna e di tutti gli spagnoli”, aveva detto prima di partire in direzione Cayo Cochinos. Insieme a lei un altro volto noto della televisione italiana, Gianmarco Onestini, fratello del più famoso ex tronista di Uomini e Donne Luca ed è concorrente del Grande Fratello.è alla sua quarta esperienza da naufraga: aveva partecipato nel 2008 come guest star, nel 2012 come concorrente, nel 2018 ancora come guest star. E ancora i reality “Temptation Island Vip” e “Grande Fratello”. “Supervivientes ti fa stare da ...

