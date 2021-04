Nel testo di Non Cambi Mai di Mameli feat Blind e Nashley una continua lotta interiore

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Esce venerdì 16 aprile NonMai di. Il nuovo singolo dinasce dall’unione di tre artisti e di altrettanti universi musicali differenti, che si fondono nel nuovo brano in radio e in digital download da questa settimana. NonMai dirappresenta una: da una parte la voglia di scoprire, dall’altra la paura di perdersi. ”Quando eravamo lì in studio a registrare ognuno sentiva il pezzo come suo” – commenta– Non ci siamo mai detti in faccia quale fosse il concetto secondo il quale stavamo scrivendo e non penso glielo chiederò in ...