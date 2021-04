Love and Monsters - recensione (Di mercoledì 14 aprile 2021) Son passati sette anni da quando il mondo come lo conosceva Joel è finito, per tramutarsi in un incubo sanguinoso. Per frantumare un asteroide che stava per colpire il nostro pianeta, è stata inviata nello spazio una quantità di missili che hanno sì distrutto il bersaglio, ma che hanno anche rilasciato una tale quantità di sostanze chimiche nell'aria da infettare tutto il nostro ecosistema. Insetti e pesci sono diventati giganteschi e voraci, come con brio avvincente ci viene spiegato nel breve volgere dei titoli di testa, grazie a degli spiritosi disegni. Dell'umanità è rimasto un misero 5% che si è diviso in piccole comunità isolate, quasi tutte in nascondigli sotterranei. In uno di questi ha trovato rifugio Joel, che da sette anni divide con un gruppetto di sopravvissuti una vita poco avventurosa. Joel infatti cucina e lancia messaggi radio; non può fare altro per la colonia ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 aprile 2021) Son passati sette anni da quando il mondo come lo conosceva Joel è finito, per tramutarsi in un incubo sanguinoso. Per frantumare un asteroide che stava per colpire il nostro pianeta, è stata inviata nello spazio una quantità di missili che hanno sì distrutto il bersaglio, ma che hanno anche rilasciato una tale quantità di sostanze chimiche nell'aria da infettare tutto il nostro ecosistema. Insetti e pesci sono diventati giganteschi e voraci, come con brio avvincente ci viene spiegato nel breve volgere dei titoli di testa, grazie a degli spiritosi disegni. Dell'umanità è rimasto un misero 5% che si è diviso in piccole comunità isolate, quasi tutte in nascondigli sotterranei. In uno di questi ha trovato rifugio Joel, che da sette anni divide con un gruppetto di sopravvissuti una vita poco avventurosa. Joel infatti cucina e lancia messaggi radio; non può fare altro per la colonia ...

Advertising

renaxluvdyl : RT @ilydovoids: È USCITO LOVE AND MONSTERS MANTENIAMO LA CALMA HO DETTO DI MANTENERE LA CALMA STIAMO TUTTX CALMX - daniiismyname : MI ERO DIMENTICATA CHE FOSSE USCITO LOVE AND MONSTERS SU NETFLIX AAAAA - marr_frxgnx : @nakist91 sta sera vuoi vedere love and monsters con me ??? - sogniavppesi : “Di cosa parla Love and Monsters?” Io: - Onlyashuman : RT @ah_okay_: BUONGIORNO È USCITO LOVE AND MONSTERS SU NETFLIX -