La furia di De Laurentiis | «Non faccio iniziare il campionato e vi denuncio tutti»

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Corriere della Sera racconta di un Defurioso durante l’assemblea di Lega Serie A. Il presidente del Napoli, tanto per cominciare, sarebbe ai ferri corti con la Figc. “Aurelio Deche lunedì in commissione Var aveva accusato la Figc di essere diretta da incompetenti e incapaci”. In assemblea, durante il dibattito sulla quota dei diritti tv legati al numero degli spettatori, il presidente del Napoli ha perso la pazienza sbottando: «Cosa mi interessa dei correttivi se non riportiamo la gente agli stadi? Nonile vi». L'articolo ilNapolista.

Advertising

realwarriale2 : RT @napolista: La furia di #DeLaurentiis: «Non faccio iniziare il campionato e vi denuncio tutti» Lo sbotto durante il dibattito sulla quot… - napolista : La furia di #DeLaurentiis: «Non faccio iniziare il campionato e vi denuncio tutti» Lo sbotto durante il dibattito s… -

Ultime Notizie dalla rete : furia Laurentiis

ilnapolista

... sarà un successo : perché che qualcuno resti , oppure che parta , al Napoli e a De... Unarossa sta per abbattersi sul trimestre più turbolento del calcio, quello in cui va in scena la ...E con improvvise fiammate extra: nel 2017 Agnelli numero uno dell'Eca volle Decome chairman della sezione marketing e communication. Vero, sul campo lapopolare esplode sempre. Ma ...Lo sbotto del presidente in assemblea, durante il dibattito sulla quota dei diritti tv legati al numero degli spettatori: «Cosa mi interessa dei correttivi se non riportiamo la gente agli stadi?»."Non faccio iniziare il campionato e vi denuncio tutti!". Questo il clamoroso sfogo di Aurelio De Laurentiis riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, dove si parla delle tensioni in ...