“King Arthur- Il potere della spada” di Guy Ritchie | stasera in tv

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Amantileggenda e del mito, conoscerete sicuramente la storia di Re Artù esua Excalibur. Ma, trattandosi di un mito molto antico, molte sono le versioni a cui ispirarsi per raccontare le sue gesta, e molti di più sono i modi per raccontare una storia. A questo servivano i cantastorie, alle corti dei re come Artù. Il cantore di questa storia è il regista Guy, che ha scelto un modo tutto suo per riportare la famosa leggenda sul grande schermo. La trama di- Il(2017) Camelot, re Uther Pendragon (Eric Bana) è assassinato dal fratello Vortigern (Jude Law) che, votatosi alla magia oscura, si impadronisce del regno. Prima di morire, Uther riesce a mettere in salvo il piccolo Artù, che viene accolto in ...