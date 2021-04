Kaspersky rileva un exploit zero-day in Desktop Window Manager

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 aprile 2021) (14 aprile 2021) - Milano, 14 aprile 2021. All'inizio del 2021, i ricercatori di, dopo un'analisi approfondita dell'Per vulnerabilità-day si intende un bug software sconosciuto. Prima di essere identificati consentono agli attaccanti di condurre attività dannose in incognito, con conseguenze inaspettate e disastrose. Nel mese di febbraio gli esperti dihanno analizzato Secondo i ricercatori, questoè stato utilizzato in the wild da diversi threat actor. Si tratta di una Escalation of Privilege (EoP) individuato in, che permette agli attaccanti l'esecuzione arbitraria di codice sul dispositivo della vittima. È probabile che l'venga utilizzato insieme ad altri ...