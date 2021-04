Intesa:accordo con sindacati per integrazione dipendenti Ubi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Intesa Sanpaolo e le organizzazioni sindacali hanno firmato il primo accordo con Intesa Sanpaolo relativo all'integrazione dei circa 15.000 dipendenti di Ubi Banca. Lo rende noto la Fabi. Con l'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 aprile 2021)Sanpaolo e le organizzazioni sindacali hanno firmato il primoconSanpaolo relativo all'dei circa 15.000di Ubi Banca. Lo rende noto la Fabi. Con l'...

Advertising

fisco24_info : Intesa:accordo con sindacati per integrazione dipendenti Ubi: Definiti trattamenti economici e normativi per lavora… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Agenzia Entrate, sì a Catania piano riduzione debito Intesa in accordo per closing con Tacopina, 5,7 mln in 10 anni - AnsaSicilia : Calcio: Agenzia Entrate, sì a Catania piano riduzione debito. Intesa in accordo per closing con Tacopina, 5,7 mln i… - IaconiBiagio : @megliobarbari @distefanoTW @borghi_claudio @AlbertoBagnai @VaeVictis @VittorioBanti Cazzate. Nel 2018 i 5scemi tra… - uiltucs : #Camst, prorogato l’accordo per l’incentivazione volontaria alla risoluzione del rapporto di lavoro. Firmata pure l… -