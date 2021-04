Inter, Lukaku: “Serie A complicata, ma siamo una squadra affamata. Conte? Ci dice sempre una cosa” (Di mercoledì 14 aprile 2021) A tutto Romelu Lukaku.Si racconta e lo fa durante un'Intervista concessa ai microfoni di "433" il centravanti dell'Inter Romelu Lukaku. Il belga, arrivato a 44 gol in 64 partite con la maglia nerazzurra, si è espresso sulla stagione dei meneghini soffermandosi inoltre sull'obiettivo Scudetto."Mancano ancora tante partite e abbiamo fame di raggiungere il risultato. Mi sento bene, stiamo lavorando davvero duro. L’anno scorso ci sono stati tanti alti e bassi, ma se guardiamo alla squadra ci sono tanti giovani e penso che abbiamo fatto tutti uno step successivo. Penso che il campionato sia davvero complicato, ti devi preparare bene per ogni partita e sei sempre messo alla prova. Ogni partita è un test diverso, mi aiuta a essere un calciatore migliore ma bisogna impegnarsi. Cerchiamo la ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 14 aprile 2021) A tutto Romelu.Si racconta e lo fa durante un'vista concessa ai microfoni di "433" il centravanti dell'Romelu. Il belga, arrivato a 44 gol in 64 partite con la maglia nerazzurra, si è espresso sulla stagione dei meneghini soffermandosi inoltre sull'obiettivo Scudetto."Mancano ancora tante partite e abbiamo fame di raggiungere il risultato. Mi sento bene, stiamo lavorando davvero duro. L’anno scorso ci sono stati tanti alti e bassi, ma se guardiamo allaci sono tanti giovani e penso che abbiamo fatto tutti uno step successivo. Penso che il campionato sia davvero complicato, ti devi preparare bene per ogni partita e seimesso alla prova. Ogni partita è un test diverso, mi aiuta a essere un calciatore migliore ma bisogna impegnarsi. Cerchiamo la ...

