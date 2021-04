Inter, lavoro individuale per Perisic, Vidal e Kolarov (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo due giorni di riposo, l’Inter è tornata al lavoro per preparare la trasferta contro il Napoli di domenica sera in campionato. Anche oggi però si sono allenati a parte Perisic, Vidal e Kolarov, con il croato (già convocato e in panchina contro il Cagliari) più avanti nel recupero rispetto ai compagni. Spera nella convocazione Vidal mentre per Kolarov ci vorrà più tempo. Al ‘Maradona’ Lukaku si affiderà a Lukaku-Lautaro con il belga a caccia dei gol per consolidare la vetta della classifica marcatori. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo due giorni di riposo, l’è tornata alper preparare la trasferta contro il Napoli di domenica sera in campionato. Anche oggi però si sono allenati a parte, con il croato (già convocato e in panchina contro il Cagliari) più avanti nel recupero rispetto ai compagni. Spera nella convocazionementre perci vorrà più tempo. Al ‘Maradona’ Lukaku si affiderà a Lukaku-Lautaro con il belga a caccia dei gol per consolidare la vetta della classifica marcatori. SportFace.

